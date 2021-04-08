«ديارنا» يختتم فعالياته بأسيوط اليوم

يختتم معرض "ديارنا" للأثاث الدمياطي، بمشاركة الجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث بدمياط، فعالياته بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس.واستمر المعرض الذي شهد إقبالًا كبيرًا من مختلف محافظات الصعيد، 15 يومًا، حيث تم عرض منتجات 40 عارضًا من 7 جمعيات تعاونية إنتاجية للأثاث بدمياط، وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام على مساحة 2300 متر على ملاعب نادي "الواي" بأسيوط.وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد افتتحت فعاليات المعرض خلال زيارتها لمحافظة أسيوط، حيث أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف لتشجيع إقامة مثل هذه المعارض للجمعيات التعاونية الإنتاجية في مختلف المحافظات لعرض منتجاتهم.