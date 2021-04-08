«القومية لضمان جودة التعليم» تعتمد 47 مدرسة بالإسكندرية

أعلن الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، أنه تم اعتماد ٤٧ مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية فى الإدارات التعليمية الثماني التى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، المتقدمة خلال العام الدراسي ٢٠٢١٢٠٢٠.والجدير بالذكر أنه قد تم اعتماد عدد ٤٧ مدرسةً من مدارس محافظة الإسكندرية التى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، المتقدمة خلال العام الدراسي ٢٠٢١٢٠٢٠.وأضاف مدير مديرية تعليم الإسكندرية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، أعلنت عن اعتماد ٤٧ مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وحصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة.وأوضح أن المدارس التي تم اعتمادها كالتالي: ٧ مدارس بإدارة المنتزه التعليمية، و٨ مدارس بإدارة شرق التعليمية، ٦ مدارس بإدارة وسط التعليمية، ٦ مدارس بإدارة الجمرك التعليمية، ٩ مدارس بإدارة غرب التعليمية، و٦ مدارس بإدارة العجمي التعليمية و٢ مدرسة بإدارة العامرية التعليمية و٣ مدارس بإدارة برج العرب التعليمية.وتقدم الدكتور محمد سعد بالتهنئة لإدارة الجودة عن الجهد المبذول بقيادة الدكتورة نجلاء على سليم مدير إدارة قياس الجودة واللامركزية بالمديرية ولجميع العاملين بمدارس محافظة الإسكندرية التي حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية والذي توج بفوز وحصول هذه المدارس على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تمني التوفيق لجميع مدارس الإسكندرية للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.