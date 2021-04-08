«إسكان البرلمان»: اشتراطات البناء وضعت نظامًا آليًا لإصدار التراخيص

قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة بالتعاون والتنسيق مع البرلمان حرصوا على إصدار اشتراطات البناء الجديدة عالجت بها حالة الفوضى التي انتشرت في السنوات الأخيرة وتراكمت نتيجتها ملايين المخالفات وتسببت في حوادث كثيرة، مشيرا إلى أن الاشتراطات الجديدة وضعت نظام آلي للتعامل مع ملف استخراج تراخيص البناء، والخروج بالمواطن من بؤرة الفساد والبيرقراطية المنتشرة في مكاتب المصالح الحكومية التي عطلت عملية الاستخراج والمواطن لجأ للطرق الغير مشروعة والقانونية في البناء.وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن نظام استخراج تراخيص البناء ستكون بالاشتراك بين عدد من الجهات أهمها الجامعات التي سيتم إشراكها من خلال التعامل مع المراكز التكنولوجية في الأحياء، وكذلك نقابة سيتم إدخالها في المنظومة الجديدة كرقيب على المكاتب الاستشارية، والاستشاريين، وستكون بمثابة صاحبة اليد العليا، منوها أن المنظومة الجديدة ستحقق الهدف المرجو الذي تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في ملف البناء.ولفت إلى أن الدولة تسعى للاتجاه نحو التوسع الأفقي وليس الرأسي، وذلك لأن الأفقي سيحل عدد من المسكلات التي ترتبت على الاتجاه الرأسي وهي التكدس المروري، وتهالك المرافق، وزيادة الضغط على المنظومة الصحية، بينما الأفقي سيضمن عدم حدوث تلك المشكلات.