الليلة.. لينا شاماميان تحيى حفلاً غنائيًا بدار الأوبرا

تستعد المطربة السورية لينا شاماميان لإحياء حفل غنائى ضخم في الثامنة مساء اليوم الخميس على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.ومن المقرر أن تقدم لينا شاماميان خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياتها، ومنها: "بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنشوف ونعيش" وغيرها.يذكر أن السورية لينا شاماميان من مواليد دمشق عام 1980 من أصول أرمينية، التحقت بالمعهد العالي للموسيقى وتخرجت كمغنية كلاسيكية، قدمت العديد من الأعمال الناجحة خلال مسيرتها الفنية التى امتدت لـ20 عامًا ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة.