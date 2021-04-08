زمزم: جاهزون لنقل التجربة المصرية الناجحة في محاربة العمى لجنوب السودان

أكد مصطفى زمزم، مستشار تطوير وتنمية الجمعيات الأهلية ومؤسس مؤسسة صناع الخير للتنمية، أننا جاهزون تماما في صناع الخير لنقل التجربة المصرية الناجحة في محاربة العمى الى جنوب السودان وكل الدول الأفريقية الصديقة، وأن ما حققته صناع الخير من نجاح كبير في الحد من انتشار العمى في أنحاء مصر من خلال مبادراتها عنيك في عنينا واولادنا في عنينا وطاقة نور مستعدون لتدريب الأشقاء في الدول الأفريقية الصديقة على تنفيذه، ولن نبخل بتنفيذ نماذج عملية في بلدانهم دعما لأواصر الصداقة بين مصر وكل الدول الأفريقية وخاصة دولة جنوب السودان.جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها مصطفى زمزم تحت عنوان " دور الأعمال الخيرية في البناء والتنمية "، في الجلسة النقاشية ضمن فاعليات اليوم الرابع من مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان والتى عقدت تحت عنوان " دور المؤسسات الثقافية والمجتمع المدني في البناء والتنمية " وحاضر فيها فضلا عن مصطفى زمزم الدكتورة أمانى الطويل خبيرة الشئون الافريقية بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ورئيس تحرير سلسلة افريقيات بهيئة الكتاب عن " مبادرة وادى النيل " وقولو بويوي رئيس الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان عن " دور الاتحاد الوطني للشباب في جنوب السودان في البناء والتنمية ".وأوضح زمزم ان العمل الاهلى واحد من اهم قاطرات التنمية في كل التجارب الاقتصادية العالمية وان دخول المجتمع المدنى في مجال تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة بالمجان لغير القادرين يكمل دور الحكومات في توفير خدمات صحية ذات جودة لكل مواطنيها وان الفكر الشبابى المنفتح في العمل الاهلى اثمر في مصر نماذج كانت محل اشادة عالمية وان من حق شباب جنوب السودان ان يتعرف على التجارب المصرية الشبابية النجاحة في مجال العمل الاهلى حتى يتمكن من اختيار ما يناسب بيئته ويقوم بتنفيذه وفق امكانياته.يذكر ان مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان، الذي يعقد لأول مرة، نظمته إدارة الجامعات - مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية وجامعة القاهرة فرع الخرطوم، وذلك ضمن مشروع «وحدة وادي النيل.. رؤي مستقبلية»، في نسخته الثالثة تحت شعار «من أجل جنوب السودان».