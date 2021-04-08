رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زمزم: جاهزون لنقل التجربة المصرية الناجحة في محاربة العمى لجنوب السودان

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:36 م
د مصطفى زمزم، مستشار
د مصطفى زمزم، مستشار تطوير وتنمية الجمعيات
محمد الشريف
طباعة
أكد مصطفى زمزم، مستشار تطوير وتنمية الجمعيات الأهلية ومؤسس مؤسسة صناع الخير للتنمية، أننا جاهزون تماما في صناع الخير لنقل التجربة المصرية الناجحة في محاربة العمى الى جنوب السودان وكل الدول الأفريقية الصديقة، وأن ما حققته صناع الخير من نجاح كبير في الحد من انتشار العمى في أنحاء مصر من خلال مبادراتها عنيك في عنينا واولادنا في عنينا وطاقة نور مستعدون لتدريب الأشقاء في الدول الأفريقية الصديقة على تنفيذه، ولن نبخل بتنفيذ نماذج عملية في بلدانهم دعما لأواصر الصداقة بين مصر وكل الدول الأفريقية وخاصة دولة جنوب السودان.

جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها مصطفى زمزم تحت عنوان " دور الأعمال الخيرية في البناء والتنمية "، في الجلسة النقاشية ضمن فاعليات اليوم الرابع من مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان والتى عقدت تحت عنوان " دور المؤسسات الثقافية والمجتمع المدني في البناء والتنمية " وحاضر فيها فضلا عن مصطفى زمزم الدكتورة أمانى الطويل خبيرة الشئون الافريقية بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ورئيس تحرير سلسلة افريقيات بهيئة الكتاب عن " مبادرة وادى النيل " وقولو بويوي رئيس الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان عن " دور الاتحاد الوطني للشباب في جنوب السودان في البناء والتنمية ".

وأوضح زمزم ان العمل الاهلى واحد من اهم قاطرات التنمية في كل التجارب الاقتصادية العالمية وان دخول المجتمع المدنى في مجال تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة بالمجان لغير القادرين يكمل دور الحكومات في توفير خدمات صحية ذات جودة لكل مواطنيها وان الفكر الشبابى المنفتح في العمل الاهلى اثمر في مصر نماذج كانت محل اشادة عالمية وان من حق شباب جنوب السودان ان يتعرف على التجارب المصرية الشبابية النجاحة في مجال العمل الاهلى حتى يتمكن من اختيار ما يناسب بيئته ويقوم بتنفيذه وفق امكانياته.

يذكر ان مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان، الذي يعقد لأول مرة، نظمته إدارة الجامعات - مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية وجامعة القاهرة فرع الخرطوم، وذلك ضمن مشروع «وحدة وادي النيل.. رؤي مستقبلية»، في نسخته الثالثة تحت شعار «من أجل جنوب السودان».

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

«الصحة»: وصول 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أيام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

image description

رفع 165 طن مخلفات وقمامة بالغنايم والقوصية والبداري في أسيوط

الأكثر قراءة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

عرض الفيلم الهندى «Chennai express» بسينما الهناجر

سفير تايلاند بندوة «الأعلى للثقافة»: الموكب الملكى أذهل العالم

تحت الطبع..«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لــ الشهرازوري