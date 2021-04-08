ياسمين علي تُنهي تسجيل أغنية «راعي مصر»

انتهت المطربة ياسمين على، من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "راعي مصر زي ما بتراعيك"،كلمات رمزي بشارة، الحان يوحنا فيكتور، وتوزيع رفيق عدلي، من إنتاج مؤسسة راعي مصر للتنمية.وقالت "ياسمين" عند سماعها كلمات ولحن الأغنية إنها تحمست لتسجيلها في أسرع وقت إيمانًا بمؤسسة (راعي مصر للتنمية) المنتجة للكليب ودورها الفعال في المجتمع بشكل عام".وأضافت أنّ هذه الأغنية ستكون أفضل ما تقدمه للشعب المصري قبل أيام من الشهر الكريم.من جانبه، أكد أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية أن الأغنية جاءت في هذا الوقت تجسيدأ لأنشطة المؤسسة والتي منها والحث على حب الوطن وخدمة الغير.يذكر أن مؤسسة راعي مصر للتنمية والمشهرة برقم 774 لسنة 2016 بوزارة التضامن الاجتماعي لها عدد من الأنشطة والمشاركات مع صندوق تحيا مصر في مبادرات نور حياة لمكافحة مسببات العمى للكبار ولأطفال المدارس ومبادرة دكان الفرحة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنها إعادة إعمار ورفع كفاءة 557 منزل في صعيد مصر، كما قدمت المؤسسة من خلال مستشفيات راعي مصر المتنقلة العلاج والكشف على 540 ألف مريض.