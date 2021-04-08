الأوقاف: نماذج متعددة لبناء المساجد حفاظا على تعظيم بيوت الله

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة سوف تضع نماذج لبيوت الله تعالى في الأرض تليق بتصميم المساجد وتعمل على قضاء حوائج الناس والمحافظة على الصحة العامة بحيث تراعى فيه الاشتراطات الصحية والتهوية والاضاءة على أن المسجد مسجدا جامعا.وأضاف وزير الأوقاف - في تصريحات صحفية اليوم على هامش افتتاح مسجد بالداخلة بالوادي الجديد، أنه قرر تعيين إمامين وخطيبين ومقيم شعائر ومؤذن في مسجد بالداخلة والذي تم افتتاحه اليوم الخميس لتعظيم بيوت الله.وأشاد وزير الأوقاف بالتعاون المثمر بين الوزارة وكافة مؤسسات الدولة المصرية التي تحرص على اعمار بيوت الله والمجتمع المدني في بناء المساجد.كما دعا وزير الأوقاف، في كلمة له بالمسجد المواطنين الى الالتزام بالضوابط والاجراءات الاحترازية التي حددتها لجنة مكافحة كورونا ووزارة الأوقاف حتى لا تغلق بيوت المساجد، محذرا من ان اي مخالفة في اتباع الاجراءات ستؤدي الى غلق المسجد الى ما بعد رمضان، مؤكدا أنه على يقين تام بأنه لا يوجد أحد يريد اغلاق بيوت الله.