رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف: نماذج متعددة لبناء المساجد حفاظا على تعظيم بيوت الله

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:31 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
ا ش ا
طباعة
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة سوف تضع نماذج لبيوت الله تعالى في الأرض تليق بتصميم المساجد وتعمل على قضاء حوائج الناس والمحافظة على الصحة العامة بحيث تراعى فيه الاشتراطات الصحية والتهوية والاضاءة على أن المسجد مسجدا جامعا.

وأضاف وزير الأوقاف - في تصريحات صحفية اليوم على هامش افتتاح مسجد بالداخلة بالوادي الجديد، أنه قرر تعيين إمامين وخطيبين ومقيم شعائر ومؤذن في مسجد بالداخلة والذي تم افتتاحه اليوم الخميس لتعظيم بيوت الله.

وأشاد وزير الأوقاف بالتعاون المثمر بين الوزارة وكافة مؤسسات الدولة المصرية التي تحرص على اعمار بيوت الله والمجتمع المدني في بناء المساجد.

كما دعا وزير الأوقاف، في كلمة له بالمسجد المواطنين الى الالتزام بالضوابط والاجراءات الاحترازية التي حددتها لجنة مكافحة كورونا ووزارة الأوقاف حتى لا تغلق بيوت المساجد، محذرا من ان اي مخالفة في اتباع الاجراءات ستؤدي الى غلق المسجد الى ما بعد رمضان، مؤكدا أنه على يقين تام بأنه لا يوجد أحد يريد اغلاق بيوت الله.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

ننشر الصور الأخيرة من تصوير «الاختيار 2»

«مدبولي» يؤكد حرص مصر على الوصول العادل للقاحات كورونا

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

image description

رفع 165 طن مخلفات وقمامة بالغنايم والقوصية والبداري في أسيوط

الأكثر قراءة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

عرض الفيلم الهندى «Chennai express» بسينما الهناجر

سفير تايلاند بندوة «الأعلى للثقافة»: الموكب الملكى أذهل العالم

تحت الطبع..«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لــ الشهرازوري