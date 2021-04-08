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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا توصي بلقاح «فايزر» بدلا عن «أسترازانيكا» للمواطنين دون 50 عاما

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:39 م
لقاح «فايزر
لقاح «فايزر
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أصدرت السلطات في أستراليا، اليوم الخميس، توصيات باستخدام لقاح "فايزر- بايونتك" المضاد لفيروس "كورونا" بدلا عن لقاح "أسترازانيكا" لمن هم دون 50 عاما.

وذكرت قناة "سكاي نيوز"، البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن الحكومة الأسترالية ستستمر في توزيع لقاح "أسترازانيكا" على من تفوق أعمارهم 70 عاما.

ويأتي القرار في أعقاب توصية وكالة الدواء الأوروبية بإدراج جلطات الدم غير العادية كعرض جانبي نادر جدا لتناول لقاح "أسترازانيكا" أمس الأربعاء، وذلك بعدما سجلت عدة دول أوروبية حالات تجلط بالدماء بعد تناول اللقاح.

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