تفريغ 1300 طن حديد بميناء غرب بورسعيد

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة (LIDER HALIL) تحمل علم بنما ويبلغ طولها 136 مترًا وغاطسها 5.8 متر للتفريغ 1300 طن حديد بالميناء.وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، أنه تم تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتي حاويات، وغادرته 6 سفن وتوجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وتوجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين، منوهًا بأنه جارٍ التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن على الأرصفة.