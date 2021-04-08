869 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل 869 إصابة بفيروس كورونا "562 إصابة جديدة، 307 حالات مخالطة"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 166 ألفا و156 حالة.وذكر المركز، في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، أنه تم تسجيل شفاء 664 حالة جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 151 ألفا و853 حالة، فيما تم تسجيل وفاة 27 حالة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2799 حالة.