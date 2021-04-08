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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بيلاروسيا والصين تجريان جولة محادثات بشأن تعزيز الاستثمار والتجارة بينهما

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:26 م
جريدة الدستور
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عقد مسئولون رفيعو المستوى من بيلاروسيا والصين الجولة الأولى من المفاوضات الخاصة بتفعيل اتفاقية الاستثمار وتجارة الخدمات بين البلدين.

وقالت وزارة الاقتصاد البيلاروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بيلتا نيوز" على موقعها الإلكتروني صباح اليوم الخميس إن ممثلين عن وزارتي الاقتصاد في البلدين ووزارة الخارجية الصينية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وإدارة تنظيم السوق الصينية قد شاركوا جميعا في هذه المفاوضات.

وأضاف البيان أن الطرفين أشارا إلى "الطبيعة الاستراتيجية للاتفاق ووافقا على المبادئ والأهداف الأساسية ومجالات التعاون وآلية التفاعل".. كما ناقشا بعض الأمور المتعلقة ببنود الاتفاقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتجارة الخدمات والاستثمارات وحماية الملكية الفكرية.

وتابع البيان: أنه من أجل ضمان عمل عميق وشامل على أهم بنود الاتفاقية، وضع الجانبان خططا لإنشاء ثلاث مجموعات عمل: حول تجارة الخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية.

وأخيرا، أكد البيان:" أن بيلاروسيا والصين تعززان العلاقات الثنائية بشكل مطرد.. وساعدت جهودهما في تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بينهما في تجنب حدوث تراجع في معدلات التجارة الخارجية في السلع والخدمات بين البلدين، والتي تجاوزت 5 مليارات دولار في عام 2020روعلى الرغم من أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، لم تنخفض التجارة في عام 2020 إلى أقل من مستوى ذروة التجارة في في عام 2019، بينما ارتفعت التجارة الخارجية البيلاروسية - الصينية في الخدمات بنسبة 16٪حتى أصبحت الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لبيلاروسيا، وتأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا".

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