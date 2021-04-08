غدا.. بعثة من الجامعة العربية تتابع الانتخابات الرئاسية في جيبوتي

كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفدا برئاسة مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة منير الفاسي، للمشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في جيبوتي غدا الجمعةوأكدت الجامعة العربية في بيان اليوم الخميس أن تلك الخطوة تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد في جيبوتي، وتلبية للدعوة التي تلقاها أحمد أبو الغيط من حكومة جيبوتي لإرسال بعثة من جامعة الدول العربية للمشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية.وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تلتقي البعثة خلال وجودها في جيبوتي مختلف الأطراف المعنية بالإعداد والترتيب لهذه الانتخابات (وزارة الداخلية واللامركزية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المجلس الدستوري، اللجنة المستقلة للانتخابات)، بالإضافة إلى كل من المرشحين ومنظمات المجتمع المدني.وأوضح أن أهداف البعثة تتمثل وفق مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها بين الأمانة العامة للجامعة العربية والجانب الجيبوتي في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية.وأشار البيان إلى أن البعثة ستقوم بإصدار بيانها التمهيدي بعد إعلان النتائج الأولية، يتبعه تقريرها النهائي والذي سيتضمن تقييمًا موضوعيًا لهذا الاستحقاق وبعض التوصيات لتحسين العمليات الانتخابية في المستقبل، وسيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإلى الجهات المعنية في جيبوتي بما في ذلك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.وأكد البيان أن بعثة جامعة الدول العربية تتطلع إلى إجراء هذه الانتخابات في أفضل الظروف، وإلى قيام الناخب الجيبوتي بإتمام هذا الاستحقاق بحرية ويسر.