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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالمحمودية

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:24 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة رفع صرف صحي المحمودية بمدينة ديروط، ووالتي يجري تنفيذها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا لتشغيلها ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ديروط وفي إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبدأ محافظ أسيوط ومرافقيه جولتهم بتفقد أقسام المحطة، واستمع إلى شرح من ارئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن أهمية مشروع الصرف الصحي بمركز ديروط والمنفذ بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب الصرف الصحي ليضم المشروع 4 محطات (رفع الصرف الصحي ـ شبكات انحدار ـ خطوط طرد ـ محطة معالجة الصرف الصحي الظهير الصحراوي بمدينة دشلوط والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 52000 م 3 يوم ـ وخط سيب نهائي)، تمهيدًا لاستلامه بصورة مبدئية ودخوله الخدمة بعد إنهاء الأعمال التنفيذية الخاصة بالمشروع وتلافي الملاحظات تمهيدًا للتشغيل وتسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القرى خلال ثلاث سنوات باستثمارات عملاقة وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، لافتًا إلى أن المشروع سوف يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه خلال عام واحد، تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

وثمن " سعد" بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية، والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري، من خلال تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا، والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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