رائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو يزور وكالة الفضاء المصرية

زار رائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو، اليوم الخميس، بصحبة وفد من المركز الثقافي الروسي بالقاهرة وكالة الفضاء المصرية، وذلك في أول زيارة له إلى مصر، في إطار الاحتفال باليوبيل الـ60 لأول رحلة فضاء في التاريخ قام بها رائد الفضاء الروسى يورى جاجارين.وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم الخميس، أن ميخائيل كورنيينكو، والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمركز، قاموا بوضع الزهور أمام تمثال رائد الفضاء "جاجارين" الذي أهدته روسيا العام الماضي لوكالة الفضاء المصرية.وقال القوصي: "نقوم الآن بالإعداد لمجموعة أنشطة مع الجانب الروسي في القريب العاجل، للاستفادة من خبراتهم الكبيرة"، معبرًا عن ثقته الكاملة في الخبرات الروسية التي مر التعاون معها باتجاهات عدة، ويُعد السد العالي أحد الرموز التي تؤكد عمق هذه العلاقات.من جانبه، قال كورنيينكو: "إن جاجارين فتح الطريق لغزو الفضاء وأصبحنا نمتلك الخبرات في هذا المجال، وأنه مكث في رحلته الفضائية الأولى 176 يومًا، وجاءت رحلته الثانية الأطول، حيث استمرت 430 يومًا، ليكون مجموع ما قضاه في الفضاء الخارجي عام ونصف العام"، مؤكدًا سعادته باختياره كرائد فضاء بعد أن ظل منتظرًا تحت التدريب لمدة 13 سنة، مبينا انتظار روسيا التعاون مع مصر في تجهيز أول رائد فضاء مصري.وفي الختام، وجّه الدكتور القوصي الدعوة لـ كورنيينكو لوضع بصمة يده التذكارية في مجسم يدوي، تم إهداؤه له.