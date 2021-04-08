رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عالم فيروسات: سلالة كورونا المتحورة وراء ارتفاع إصابات تايلاند

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:22 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أكد البروفيسور يونج بوفوراوان، عالم الفيروسات والأستاذ بجامعة "شولالونجكورن" التايلاندية، اليوم الخميس، أن سلالة فيروس "كورونا" المتحورة التي ظهرت أولًا في بريطانيا هي السبب وراء مجموعة الإصابات الأخيرة التي تم اكتشافها في بانكوك والتي يحتمل أن تكون انتشرت الآن في مقاطعات أخرى.

وحذر يونج، حسبما أوردت صحيفة "ذا تايجر" التايلاندية، من أن هذه السلالة التي يطلق عليها (بي117) تعد معدية أكثر بمعدل 1.7 مرة مقارنة بالسلالة الأصلية التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية.. داعيًا المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري خلال عطلة رأس السنة التايلاندية التي توافق 13 أبريل الجاري.

وقال عالم الفيروسات التايلاندي، إنه بدون اتخاذ إجراءات كافية للحد من الأنشطة شديد الخطورة خلال عطلة رأس السنة التايلاندية، قد يتم تسجيل آلاف الإصابات بفيروس "كورونا" يوميًا.

كما أعرب مسئولون عن دهشتهم حول كيفية وصول السلالة البريطانية إلى تايلاند رغم الإجراءات الصارمة وبروتوكولات الحجر الصحي المشددة.

وأوضح يونج أنه إذا تم تسجيل إصابات عديدة بفيروس "كورونا"، لن يكون التحفيز الاقتصادي من خلال الترويج للسياحة مجديًا لأنه لن يرغب أحد في السفر إلى منطقة يتفشى بها وباء.

وأعلن مركز إدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في تايلاند، تسجيل 405 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لتبلغ حصيلة الإصابات 30 ألفًا و310 حالات، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليظل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 95 حالة.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

مواعيد عمل البنوك في رمضان

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»


الصور

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب