عالم فيروسات: سلالة كورونا المتحورة وراء ارتفاع إصابات تايلاند

أكد البروفيسور يونج بوفوراوان، عالم الفيروسات والأستاذ بجامعة "شولالونجكورن" التايلاندية، اليوم الخميس، أن سلالة فيروس "كورونا" المتحورة التي ظهرت أولًا في بريطانيا هي السبب وراء مجموعة الإصابات الأخيرة التي تم اكتشافها في بانكوك والتي يحتمل أن تكون انتشرت الآن في مقاطعات أخرى.وحذر يونج، حسبما أوردت صحيفة "ذا تايجر" التايلاندية، من أن هذه السلالة التي يطلق عليها (بي117) تعد معدية أكثر بمعدل 1.7 مرة مقارنة بالسلالة الأصلية التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية.. داعيًا المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري خلال عطلة رأس السنة التايلاندية التي توافق 13 أبريل الجاري.وقال عالم الفيروسات التايلاندي، إنه بدون اتخاذ إجراءات كافية للحد من الأنشطة شديد الخطورة خلال عطلة رأس السنة التايلاندية، قد يتم تسجيل آلاف الإصابات بفيروس "كورونا" يوميًا.كما أعرب مسئولون عن دهشتهم حول كيفية وصول السلالة البريطانية إلى تايلاند رغم الإجراءات الصارمة وبروتوكولات الحجر الصحي المشددة.وأوضح يونج أنه إذا تم تسجيل إصابات عديدة بفيروس "كورونا"، لن يكون التحفيز الاقتصادي من خلال الترويج للسياحة مجديًا لأنه لن يرغب أحد في السفر إلى منطقة يتفشى بها وباء.وأعلن مركز إدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في تايلاند، تسجيل 405 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لتبلغ حصيلة الإصابات 30 ألفًا و310 حالات، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليظل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 95 حالة.