برلماني: تأييد مطلق لسياسات الرئيس في الحفاظ على حقوق مصر بمياه النيل

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، تأييده التام لجميع الخطوات التى يتخذها الرئيس السيسى للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.وقال "زين الدين" فى بيان اليوم، إن العالم كله على وعي وإدراك كاملين برؤية مصر تجاه ملف سد النهضة وأنها لن تسمح أبدًا بالمساس بحصتها فى مياه النيل، معلنًا ان الشعب المصرى العظيم يقف مع جميع الاجراءات التى يتخذها الرئيس السيسى تجاه ملف سد النهضة.وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن المفاوض المصرى أبدى مرونة تامة من أجل الوصول الى اتفاق عادل لا يضر بمصلحة أى دولة وأن مصر لا تعارض أى خطوات تتخذها أى دولة بشأن التنمية شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصالح دولة أخرى، موضحا أن مصر لا تقف ضد رغبة أى دولة فى التنمية ولكن عليها أن تحترم مصالحنا أيضا فالمساس بقضية المياه أمر غير مقبول كما أوضح الرئيس السيسي.وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن المصريين جميعا يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية فى أى قرار أو خطوات تتخذها للحفاظ على حقوق مصر وعدم المساس بحصتها فى المياه، مشيرًا الى اننا جميعا نثق ثقة تامة وبلا حدود فى الرئيس السيسى وحرصه التام فى الحفاظ على مصر وشعبها.