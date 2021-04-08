رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبير بريطاني يحث الشباب على تلقي لقاح كورونا لحماية عائلاتهم

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:19 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
دعا خبير بريطاني اليوم الخميس، الشباب في العشرينات من العمر إلى تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا على الرغم من الحالات النادرة جدا لتجلط الدم المرتبطة بلقاح أكسفورد أسترازينكا ، مستشهدا بالفائدة الأوسع نطاقا التي ستعود على عائلاتهم وأصدقائهم وجيرانهم، بالإضافة إلى الفوائد المباشرة التي ستعود بالنفع عليهم.

وقال البروفيسور ديفيد شبيجلهالتر رئيس مركز وينتون للتواصل بشأن المخاطر والأدلة في جامعة كامبريدج - في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية في موقعها على الإنترنت اليوم الخميس - إن مزايا الاستمرار في تطعيم الناس تفوق المخاطر بكثير.

وأضاف أن الأدلة تشير إلى أنه إذا تم إعطاء مجموعة ضخمة من الأشخاص في العشرينات من العمر لقاح أكسفورد أسترازينيكا، فمن المحتمل أن يصاب شخص واحد منهم فقط بتجلط الدم.

وأقر شبيجلهالتر بالمخاوف المتعلقة بكل حالة على حدة قائلا إنه يجب موازنة مخاطر كل منها مقابل الفوائد المباشرة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يوفر اللقاح الحماية لهم بشكل مباشر، فضلا عن الفوائد غير المباشرة لأي شخص خالط هؤلاء الأشخاص بعد ذلك.

وأوضح أن هذا شيء ربما كان يجب التأكيد عليه طوال الوقت للشباب الذين يمكنهم التعامل مع (كوفيد-19) لفترة طويلة، ومن شأنه أن يمنع الأعداد الهائلة للإصابة، ولكن أيضا التطعيم يقدم مساهمة كبيرة في المجتمع ولأقاربهم والأشخاص المحيطين بهم.. وهو الحيلولة دون انتقال العدوى".

موضوعات متعلقة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

«لم تُغتصب ولم تُذبح».. كواليس مقتل الطفلة ريماس بالدقهلية

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين


الصور

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب