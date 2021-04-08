خبير بريطاني يحث الشباب على تلقي لقاح كورونا لحماية عائلاتهم

دعا خبير بريطاني اليوم الخميس، الشباب في العشرينات من العمر إلى تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا على الرغم من الحالات النادرة جدا لتجلط الدم المرتبطة بلقاح أكسفورد أسترازينكا ، مستشهدا بالفائدة الأوسع نطاقا التي ستعود على عائلاتهم وأصدقائهم وجيرانهم، بالإضافة إلى الفوائد المباشرة التي ستعود بالنفع عليهم.وقال البروفيسور ديفيد شبيجلهالتر رئيس مركز وينتون للتواصل بشأن المخاطر والأدلة في جامعة كامبريدج - في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية في موقعها على الإنترنت اليوم الخميس - إن مزايا الاستمرار في تطعيم الناس تفوق المخاطر بكثير.وأضاف أن الأدلة تشير إلى أنه إذا تم إعطاء مجموعة ضخمة من الأشخاص في العشرينات من العمر لقاح أكسفورد أسترازينيكا، فمن المحتمل أن يصاب شخص واحد منهم فقط بتجلط الدم.وأقر شبيجلهالتر بالمخاوف المتعلقة بكل حالة على حدة قائلا إنه يجب موازنة مخاطر كل منها مقابل الفوائد المباشرة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يوفر اللقاح الحماية لهم بشكل مباشر، فضلا عن الفوائد غير المباشرة لأي شخص خالط هؤلاء الأشخاص بعد ذلك.وأوضح أن هذا شيء ربما كان يجب التأكيد عليه طوال الوقت للشباب الذين يمكنهم التعامل مع (كوفيد-19) لفترة طويلة، ومن شأنه أن يمنع الأعداد الهائلة للإصابة، ولكن أيضا التطعيم يقدم مساهمة كبيرة في المجتمع ولأقاربهم والأشخاص المحيطين بهم.. وهو الحيلولة دون انتقال العدوى".