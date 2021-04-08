العراق: العثور على مخزن للمواد المتفجرة جنوبي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، العثور على مخزن للمواد المتفجرة تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي العاصمة بغداد.وذكرت القيادة، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، وبعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود مخزن للمواد المتفجرة عبارة عن مخلفات حربية لتنظيم داعش الإرهابي، مخبأ تحت التراب في المناطق الزراعية جنوبي بغداد منطقة اللطيفية، وبتوجيه قائد الفرقة وبإشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير استخبارات عمليات بغداد، خرجت قوة آمر الفوج الثاني لواء المشاة (25) مع ضابط استخبارات الفوج.وأضاف البيان، أنه تم العثور على 9 قنابل هاون عيار 60 ملم، و4 صواريخ قاذفة RBG7، مع صاروخ محلي الصنع وهاون 60 ملم مع ركيزته، وثلاثة قاذفات من نوع(RBG7) وحاوية عتاد واحدة.