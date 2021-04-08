اضطراب ما بعد الصدمة.. عرض أكثر شيوعًا بعد التعافي من كورونا

استقر أعداد وفيات كورونا في مصر لكن الإصابات بالفيروس تتزايد، بحسب حديث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية.ووفقًا لموقع healthonline تختلف أعراض الموجة الثالثة عن الأولى والثانية لكن في النهاية كورونا يهاجم الجهاز العصبي التنفسي، يشتكي المصابون من ألم في المعدة، ظهور طفح جلدي أو احمرار في العين.وأضاف الموقع أن التأثيرات العصبية تكون أكثر حدة بين المرضي، ونسبة 30% من المتعافين يصابون باضطراب ما بعد الصدمة، وتشير أبحاث إلى أن أمراض الاضطرابات النفسية كانت الأكثر شيوعًا بعد الإصابة بكوفيد 19لما تسببه من انفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي.