محافظ القاهرة يشهد تكريم وزير الآثار للعاملين في مسار المومياوات

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حفل التكريم الذى أقامه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، لجهات الدولة المشاركة في تنظيم حفل نقل المومياوات الملكية بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.وأشاد وزير الآثار والسياحة خلال الحفل بالجهد الذى بذلته الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، والذي جعل شوارع القاهرة تبدو في أبهى صورة تليق بحجم الحدث، مؤكدًا أن محافظ القاهرة كان شريكًا أساسيًا فى ظهور الحدث بهذا الشكل الذى أثار فخر المصريين، مضيفا أن جميع العاملين بمحافظة القاهرة بذلوا جهدًا كبيرًا بدافع وطني في المقام الأول.و تم خلال الحفل تكريم كل من اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.