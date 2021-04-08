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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يشهد تكريم وزير الآثار للعاملين في مسار المومياوات

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:15 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حفل التكريم الذى أقامه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، لجهات الدولة المشاركة في تنظيم حفل نقل المومياوات الملكية بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

وأشاد وزير الآثار والسياحة خلال الحفل بالجهد الذى بذلته الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، والذي جعل شوارع القاهرة تبدو في أبهى صورة تليق بحجم الحدث، مؤكدًا أن محافظ القاهرة كان شريكًا أساسيًا فى ظهور الحدث بهذا الشكل الذى أثار فخر المصريين، مضيفا أن جميع العاملين بمحافظة القاهرة بذلوا جهدًا كبيرًا بدافع وطني في المقام الأول.

و تم خلال الحفل تكريم كل من اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

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