نادر فصيح: نهدف للقضاء على «عقدة الخواجة» في مجال أطباء الصدر

قال نادر فصيح، أستاذ طب الأطفال بجامعة الإسكندرية، إنه تعلم بشكل كبير من الندوات واللقاءات المقدمة من خلال شركة فاركو، معلقا: "هدفنا القضاء على عقدة الخواجة".تابع، أن الجمعية المصرية للشعب الهوائية تحوي عدد كبير من العلماء في مجال طب الصدر، بغية تحقيق طفرة نوعية في مستوى الأطباء لتمكينهم من تغيير وتطوير الإمكانيات الأوروبية.وأوضح، أن الشراكة بين الجمعية والشركة هدفها رفع مستوى الأطباء الحقيقين في هذا التخصص الذي بات يهم العالم أجمع، ومصر بشكل خاص.يأتي ذلك في ظل انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، تحت لواء شركة فاركو، منذ قليل، في فندق هيلتون بمنطقة هليوبوليس، للإعلان عن اقامة امتحان الدبلومة الأوربية للأمراض الصدرية في مصر، ودعم 50 طبيبًا متخصصًا في الأمراض الصدرية لدخول الامتحان والخضوع للتدريب والامتحان وتحمل كافة النفقات، وسط حضور عدد من الأطباء من بينهم طارق صفوت، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، وعادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، ونائب الجمعية، وعصام جودة أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الإسكندرية، ونادر فصيح، دكتور طب الأطفال بجامعة الإسكندرية.وكذلك الطبيب أشرف مدكور، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، ومحمد حنتيرة، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة طنطا، بالإضافة إلى هشام النشرتي، مدير عام الشركة الأوربية والعامرية للأدوية.