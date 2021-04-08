«العدل جروب» تطرح بوسترات أبطال «حرب أهلية»

يستأنف صناع مسلسل "حرب أهلية" تصوير مشاهد العمل المتبقية، استعدادا للمنافسة به خلال المارثون الرمضاني المقبل.وطرحت شركة "العدل جروب" المنتجة للعمل بوسترات جديدة لنجوم العمل منفردين، وهم يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، وأروى جودة.المسلسل تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.وكان تم طرح مؤخرا البرومو الدعائي للعمل، ومقرر عرضه على شاشة قناة "سي بي سي" في رمضان.