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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تنظم دورة تدريبية مع المعهد البولندي عن دراسة الفخار

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:13 م
دراسة الفخار
دراسة الفخار
فاتن غلاب
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بدأت وزارة السياحية دورة تدريبية متخصصة عن دراسة الفخار الأثري، وذلك لمدة أسبوع بمركز تدريب القاهرة والجيزة بسقارة التابع لوحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، حيث جاءت هذه الدورة في إطار التعاون بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير والمعهد البولندي للآثار بمصر لتنظيم ورش عمل للآثاريين من العاملين بالوزارة.

وأشار الدكتور باسم جهاد المُشرف على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير إلى أن هذه الدورة تهدف إلى رفع كفاءة الأثاريين العاملين بالوزارة وإيجاد كوادر في تخصصات مثل دراسة تاريخ الفخار الاثري، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العاملين بها وبالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تحاضر في هذه الدورة الدكتورة انيا فودينسكا مديرة المعهد البولندي والمتخصصة في مجال الفخار عن كيفية دراسة وتأريخ الفخار الأثري.

جدير بالذكر أنه تم عقد أولى الورش بالتعاون بين الوزارة والمعهد البولندي للآثار بمصر عن موقع نقلون الأثري لمفتشي الآثار الإسلامية والقبطية والباحثين في علم الآثار البيولوجية وأخصائيين الترميم بمحافظات "القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف"، وذلك تحت عنوان "نتائج العمل الأثري ودراسة المواد الأثرية بموقع نقلون بالفيوم"، من خلال بعثة حفائر المعهد العاملة بموقع نقلون بالفيوم.

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