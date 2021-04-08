تونس تطعم 112 ألف شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة التونسية، تلقي 112 ألفا و254 شخصا التطعيم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حتي أمس، وهو اليوم السادس والعشرون من الحملة الوطنية للتطعيم.وذكرت وزارة الصحة التونسية، بحسب بيان على الصفحة الرسمية، اليوم الخميس، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الأربعاء بلغ 7 آلاف و866 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.وأضاف البيان، أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتي أمس الأربعاء 967 ألفا و781 شخصا.وذكرت وزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 3988 شخصا، موضحة أن 1627 شخصا تم تطعيمهم أمس بالجرعة الثانية.وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلي التسجيل علي منظومة (إيفاكس).