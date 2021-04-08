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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تجارية مطروح» تطلب تعديل موعد فتح وغلق المحال ليناسب نشاط السياحة

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:12 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال أنور رحيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح، في بيان له، اليوم الخميس، أنه طالب من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مخاطبة وزير التنمية المحلية لتعديل مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بالمحافظة بما يتناسب مع طبيعة نشاطها السياحي وخاصة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أنه بناء على قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، فإنه يمكن تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح المحافظ المختص.

وأكد "رحيم" أن محافظ مطروح خاطب وزير التنمية المحلية لتعديل المواعيد، بهدف خدمة تجار وأهالي مطروح مقدما الشكر لسعي المحافظ في تنفيذ تلك الخطوة.

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