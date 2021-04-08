«النشرتي»: «فاركو» هدفها تقديم الدعم لتعليم مستمر للأطباء (فيديو)

قال هشام النشرتي، مدير عام الشركة الأوربية والعامرية للأدوية، خلال كلمته التي ألقاها منذ قليل ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، إنه سعيد بحضور هذه النخبة من أطباء الصدر في مصر، والهدف من هذا المؤتمر هو إعلان الشراكة مع الجمعية الأوربية.تابع، أن هدف الشركة تقوية التخصصات الطبية في مجال الصدر، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدم من قبلهم للمواطنين، معلقا: "أن الجمعية الأوروبية وضعت ثقتها في شركة فاركو، لتنظيم الدبلومة الأوربية في مصر".وأوضح، أن هذا الأمر يعود بالنفع على سرعة ودقة التشخيص الطبي للمواطنين، مؤكدا أن الدبلومة دعمت عددًا كبير من الأطباء من مختلف التخصصات الطبية والجامعات المصرية.أضاف، أن الشركة تسعى للارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل عام، ولذلك توفر الشركة جزء من دخلها لإقامة الندوات وتقديم الدعم العلمي للأطباء، معلقا أن دور الأطباء برز بشكل كبير في جائحة كورونا ومنهم من فقد حياتهم من أجل إنقاذ البقية.يأتي ذلك في ظل انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، تحت لواء شركة فاركو، منذ قليل، في فندق هيلتون بمنطقة هليوبوليس، للإعلان عن إقامة امتحان الدبلومة الأوروبية للأمراض الصدرية في مصر، ودعم 50 طبيبًا متخصصًا في الأمراض الصدرية لدخول الامتحان والخضوع للتدريب والامتحان، وتحمل كافة النفقات.وسط حضور عدد من الأطباء من بينهم طارق صفوت، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، وعادل خطاب، استاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، ونائب الجمعية، وعصام جودة، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الإسكندرية، ونادر فصيح، دكتور طب الأطفال بجامعة الإسكندرية، وكذلك الطبيب أشرف مدكور، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، ومحمد حنتيرة، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة طنطا، بالإضافة إلى هشام النشرتي، مدير عام الشركة الأوربية والعامرية للأدوية.