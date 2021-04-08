3217 إصابة و36 وفاة بكورونا في كرواتيا

أعلن فريق الاستجابة الوطني لأزمة فيروس كورونا في كرواتيا، تسجيل 3 آلاف و217 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار فريق الاستجابة الوطني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "هينا" الكرواتية، اليوم الخميس، إلى أنه في الفترة نفسها تم تسجيل 36 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 6 آلاف و185 شخصا.