مطرانية سوهاج الكاثوليك تقتصر الصوات على الكهنة

أعلنت مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تحت رعاية الأنبا توماس حبيب مطران الإيبارشية، أنه نظرا لما تمر به محافظة سوهاج من تزايد الحالات في هذه الفترة بشأن وباء كورونا، وحفاظًا على أرواح أبنائنا، نحث الآباء الكهنة والرهبان والراهبات تماشيا مع ما جاء في بيان سنودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية بوقف الاجتماعات والأنشطة والزيارات، والقداسات اليومية لمدة أسبوعين حتى 22 ابريل الجاري عن الشعب.وتابعت المطرانية في بيان لها: "سوف تقتصر الصلوات على الأب الكاهن مع اثنين من الشمامسة ويسمح بالحضور للمكرسين والمكرسات، وستكون صلوات الجناز أيضًا مقتصرة على الكاهن وأسرة الفقيد على الأ يزيد عن 10 أفراد ".