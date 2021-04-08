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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمين منظمة السياحة العربية يطالب بمواكبة التحول الرقمي

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:08 م
شريف فتحي وزير الطيران
شريف فتحي وزير الطيران الأسبق
فاتن غلاب
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قال شريف فتحي وزير الطيران الأسبق والأمين العام لمنظمة السياحة العربية، إن السياحة في الوقت العربي تحتاج إلى الالتحاق بالعالم في مجال التحول الرقمي.

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن 2021 رغم أنه يشهد أكبر الأزمات التي أثرت على قطاعي السياحة والسفر إلى أنه عام التحول الرقمي، خاصة وأن الحياة لن تعود كما كانت من قبل بسبب فيروس كورونا، ثانيا العالم يشهد تحول رقمي غير متوقع وغير مسبوق من حولنا حتى وقبل أزمة كورونا لذلك الدول العربية تحتاج إلى أن تتفاعل أكثر فيما يتعلق بالتحول الرقمي بشكل عام في مجال السياحة والسفر بصفة خاصة.

وتابع أن المنظمة العربية للسياحة تعقد اللقاء الثاني حول التحول الرقمي للسياحة العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "نحو سياحة عربية بينية ودولية آمنة" يوم الأحد 11 إبريل 2021، بشكل افتراضي عن بعد عبر تطبيق Microsoft Teams والندوة تتحدث عن تلك الموضوعات وأهم المقترحات التي تساهم في تطوير القطاع على مستوى الدول العربية.

ودعا فتحي كافة المسؤولين في وزارات السياحة وهيئات تنشيط السياحة بالعالم العربي والشركات العاملة في مجال السياحة وممثلي اتحادات الغرف السياحية بمختلف القطاعات وشركات الطيران والفنادق والخبراء والمتخصصين في مجال السياحة والعاملين بمهنة الإرشاد السياحي للمشاركة في مثل هذه اللقاءات وتقديم المقترحات التي تساهم في مواكبة الأحداث وتطويرها خاصة وأن اللقاءات تهدف إلى تنظيم مناقشة وطرح الأفكار بشكل حر حول قضية ذات اهتمام مشترك دون التقيد ببروتوكولات محددة ويمكن تعريفها بشكل مبسط كعملية محادثة تجمع كافة المهتمين معًا لاستخلاص المعارف بشكل حر ولتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض.

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