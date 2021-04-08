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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس يتقدمان جنازة اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الأسبق

محافظ بورسعيد ورئيس قناة السويس يتقدمان جنازة اللواء سماح قنديل

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:50 م
جنازة اللواء سماح
جنازة اللواء سماح قنديل
بورسعيد:شيماء رشاد
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تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس آلاف المشيعين لجنازة اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الأسبق والمستشار الأمنى لرئيس هيئة قناة السويس، والذى وافته المنية أمس، حيث شيعت مراسم الجنازة من مسجد الكبير المتعال بحى الزهور وسط حضور شعبى والعديد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن اللواء سماح قنديل كان رجلا وطنيا مخلصا لم يتأخر لحظة عن خدمة الوطن طوال حياته، قائلا "إن اللواء سماح قنديل من أهم المحافظين المؤثرين فى تاريخ بورسعيد، والذى كان يواصل العمل ليلا ونهارا لتحقيق كافة أوجه التنمية بالمحافظة وكان نموذجا للتسامح والبذل والعطاء والجميع شهد له بالتواضع وحبه وإخلاصه لوطنه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان محافظ بورسعيد قد بدأ فعاليات اليوم بوقوف دقيقة حداد على روح اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الأسبق خلال اجتماع مجلس ادارة المنطقة الحرة بديوان عام المحافظة، مثنيا على أعماله ودوره الوطنى الذى ترك بصمات واضحة فى جميع المجالات

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