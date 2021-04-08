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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراءات الحصول على طلب إتمام زواج مصري بالسعودية من أجنبية

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:06 م
زواج مصري بالسعودية
زواج مصري بالسعودية
وفاء علي
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يرصد "الدستور" الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على طلب إتمام زواج مصري من أجنبية، وذلك وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني وهي كالتالي:

الوثائق والمستندات المطلوبة:

-استيفاء النموذج الخاص بطلب زواج مصري من أجنبية.

-موافقة من السفارة التابعة لها الزوجة على زواجها من مصري مصدقًا عليها من الخارجية السعودية والخارجية المصرية ثم القنصلية المصرية.

-موافقة من ولي أمر الزوجة في بلدها على زواجها من مصري ومصدقًا عليها من القنصلية السعودية وسفارة بلد ولي الأمر.

-توكيل من ولي أمر الزوجة بتوكيل مقيم في السعودية لإتمام زواجها من مصري ومصدقًا عليه من سفارته والخارجية السعودية.

*أما في حالة إذا كانت الزوجة الأجنبية:

مطلقة: تحضر ما يثبت الطلاق ويكون مصدقًا عليه من البلد التي تم فيها الطلاق.

أرملة: تحضر ما يثبت وفاة زوجها ويكون مصدقًا عليه من البلد التي حدث فيها الوفاة.

مسيحية: تحضر ما يثبت موافقة الكنيسة التي تتبعها في الملة على زواجها من مصري مسلم ومصدقًا عليها من جميع الجهات.

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