إجراءات الحصول على طلب إتمام زواج مصري بالسعودية من أجنبية
الخميس 08/أبريل/2021 - 01:06 م
وفاء عليطباعة
يرصد "الدستور" الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على طلب إتمام زواج مصري من أجنبية، وذلك وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني وهي كالتالي:
الوثائق والمستندات المطلوبة:
-استيفاء النموذج الخاص بطلب زواج مصري من أجنبية.
-موافقة من السفارة التابعة لها الزوجة على زواجها من مصري مصدقًا عليها من الخارجية السعودية والخارجية المصرية ثم القنصلية المصرية.
-موافقة من ولي أمر الزوجة في بلدها على زواجها من مصري ومصدقًا عليها من القنصلية السعودية وسفارة بلد ولي الأمر.
-توكيل من ولي أمر الزوجة بتوكيل مقيم في السعودية لإتمام زواجها من مصري ومصدقًا عليه من سفارته والخارجية السعودية.
*أما في حالة إذا كانت الزوجة الأجنبية:
مطلقة: تحضر ما يثبت الطلاق ويكون مصدقًا عليه من البلد التي تم فيها الطلاق.
أرملة: تحضر ما يثبت وفاة زوجها ويكون مصدقًا عليه من البلد التي حدث فيها الوفاة.
مسيحية: تحضر ما يثبت موافقة الكنيسة التي تتبعها في الملة على زواجها من مصري مسلم ومصدقًا عليها من جميع الجهات.
الوثائق والمستندات المطلوبة:
-استيفاء النموذج الخاص بطلب زواج مصري من أجنبية.
-موافقة من السفارة التابعة لها الزوجة على زواجها من مصري مصدقًا عليها من الخارجية السعودية والخارجية المصرية ثم القنصلية المصرية.
-موافقة من ولي أمر الزوجة في بلدها على زواجها من مصري ومصدقًا عليها من القنصلية السعودية وسفارة بلد ولي الأمر.
-توكيل من ولي أمر الزوجة بتوكيل مقيم في السعودية لإتمام زواجها من مصري ومصدقًا عليه من سفارته والخارجية السعودية.
*أما في حالة إذا كانت الزوجة الأجنبية:
مطلقة: تحضر ما يثبت الطلاق ويكون مصدقًا عليه من البلد التي تم فيها الطلاق.
أرملة: تحضر ما يثبت وفاة زوجها ويكون مصدقًا عليه من البلد التي حدث فيها الوفاة.
مسيحية: تحضر ما يثبت موافقة الكنيسة التي تتبعها في الملة على زواجها من مصري مسلم ومصدقًا عليها من جميع الجهات.