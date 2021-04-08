التموين تضخ لحوم سوداني بـ85 جنيها للكيلو ومجمد بـ 65 في رمضان

أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك يتم حاليا ضخ 5 آلاف و800 رأس ماشية سودانية طازجة في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة لشركتي تجارة الجملة العامة والمصرية، بسعر الكيلو 85 جنيها.وأوضح في تصريح خاص للدستور أنه يتم أيضا طرح يوميا 50 طن لحوم مجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.وأضاف أن معدلات السحب والاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك يتم مضاعفاتها مقارنة بباقي شهور السنة نتيجة العزومات للعائلات الأسرية فيما بينهم.