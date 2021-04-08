محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلا رمضان» بنزل الشباب والجمعية الاستهلاكية

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا معرضين "أهلا رمضان" بنزل الشباب وفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح واللذان تنفذهما الغرفة التجارية بقنا تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم.جاء ذلك بحضور أحمد السيد وكيل وزارة التموين وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة، والدكتورة هدى السعدي مقرر المجلس القومي للمرأة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.أوضح محافظ قنا أن معارض "أهلا رمضان" تهدف إلي رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة استعدادًا لشهر رمضان الكريم وبيع جميع أنواع السلع الغذائية من "اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والأرز والسكر "وجميع المستلزمات بسعر الجملة.كما أجرى المحافظ مع المواطنين حوارًا، للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها مشيدا بجودة المنتجات ودقة تغليفها وصناعتها المتقنة ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر المبارك.