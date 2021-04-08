رئيس وزراء الكويت يؤكد دعم بلاده لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، دعم دولة الكويت لكافة الجهود التي من شأنها التوصل لحل سياسي شامل وإنهاء الأزمة في اليمن، معربًا عن ترحيب الكويت بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الكويتي، في قصر السيف، اليوم الخميس، وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بحضور وزير الصحة ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور باسل الصباح.