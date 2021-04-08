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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

22 ألفًا و568 إصابة جديدة بكورونا فى إيران

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:14 م
إيران
إيران
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سجلت وزارة الصحة الإيرانية 22 ألفا و568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري- في بيان نقلته وكالة أنباء (مهر) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الفيروس إلى مليونين و6 آلاف و93 إصابة مؤكدة، من بينها 4 آلاف و221 حالة في وضع حرج.

وأضافت المتحدثة أنه تم تسجيل 185 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات المسجلة في إيران منذ بدء الجائحة إلى 63 ألفًا و884 وفاة، مشيرة إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ 6ر1 مليون شخص.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إلى أن ألفين و493 شخصًا تم نقلهم للمستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

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