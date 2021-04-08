«معهد أمراض النبات» يتابع محصول القمح في الشرقية

قام الدكتور أشرف خليل - مدير معهد بحوث أمراض النباتات، يرافقه الدكتورة دعاء النجار، والدكتور رضا عمارة ومجموعة من باحثي قسم بحوث أمراض القمح بالمعهد، بتفقد زراعات القمح لعدد من المزارعين فى محافظة الشرقية.وأكد خليل، أن الحالة العامة لمحصول القمح هذا الموسم جيدة ومبشرة.كما قام والوفد المرافق له بتفقد تجارب قسم بحوث أمراض القمح وكذلك تجارب المحاصيل الشتوية فى محطة البحوث الزراعية بكفر الحمام، بحضور الدكتورة منال عبد الصمد - مدير المحطة، والدكتور عبد الله سويلم - رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالشرقية مدير معهد أمراض النبات، بعقد اجتماعا مع باحثي المعهد بالمحطة.وأكد على ضرورة حل مشاكل المزارعين وايجاد الحلول السريعة والدقيقة لهذه المشاكل كما أكد على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى العمل للإرتقاء بمستوى البحوث وضرورة التوسع فى تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة وضرورة الاستغلال الأمثل للأصول سواء فى الأجهزة أو المعامل.