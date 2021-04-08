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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المجتمعات العمرانية الجديدة» تنظم ورشة عمل لنظم المعلومات الجغرافية

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:01 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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نظمت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل فى مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS، بمقر رئاسة الهيئة.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط بالهيئة، إنه تم تنظيم ورشة العمل بالتنسيق مع شركة "Esri Northeast Africa" بشأن الدعم التكنولوجى فى مجال (GIS) لجميع الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تحت إشراف المهندس احمد سمير، المدير التنفيذى للوحدة، وبحضور ممثلى أجهزة مدن 15 مايو، الشيخ زايد، الفيوم الجديدة، القاهرة الجديدة، الصالحية الجديدة، العاشر من رمضان، الشروق، العبور، قنا الجديدة، رئاسة الهيئة.

وأوضح عباس، أن الورشة تأتي ضمن استراتيجية الوحدة التي تتولى مسئولية إعداد قاعدة بيانات جغرافية (GIS) لكل مدينة من المدن الجديدة الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتتكامل مع مشروعات الوحدة، وذلك بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيا مع سياسة التحول الرقمي والشمول المالي التي تنتهجها الدولة وفي إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير منظومة العمل بها بما يحقق سهولة ويسر التواصل مع الاجهزة التابعة للهيئة، وتعظيم الاستفادة من الأراضى ولاية الهيئة ودعم متخذي القرار.

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