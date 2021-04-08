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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للمصريين المقيمين بالكويت.. كيفية استخراج صحيفة الحالة الجنائية

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:59 م
الحالة الجنائية
الحالة الجنائية
وفاء علي
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يرصد "الدستور" الإجراءات المطلوبة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، للمصريين المقيمين بالكويت، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

- صحيفة الحالة الجنائية هى شهادة تصدرها الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية لطالبيها - سواء كان مواطنًا مصريًا أو أجنبيًا - بالأحكام الجنائية النهائية الصادرة والتى يجب تسجيلها طبقا لقوانين الدولة وقراراتها أو بعدم صدور أحكام ضده وهى ما درج على تسميتها بشهادة الخلو من السوابق أو صحيفة السوابق.

- تمتد صلاحية صحيفة الحالة الجنائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ولا يجوز إجراء أى تعديل فى بياناتها وإلا فقدت صلاحيتها وتعرض المسئول عن التعديل للجزاء القانونى.

- تقوم القنصلية باستيفاء الإجراءات الأولية المتعلقة بطلبات الحصول على الصحيفة، ويتم تحرير جميع بياناتها من واقع جواز سفر المواطن المصرى أو الأجنبى، ويجب كتابة السبب الذى من أجله تم طلب الصحيفة والجهة التى ستقدم إليها.

- يتم إرسال الصحيفة بعد اعتمادها من البعثة إلى الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عن طريق الحقيبة الدبلوماسية، والتي تقوم باستيفائها وإرسالها الى البعثة لتسليمها لطالبها والتوقيع بالاستلام، وترد الصحيفة خلال فترة شهر تقريبًا من تاريخ التقديم مختومة بخاتم مصلحة الأدلة الجنائية فقط.

◄ تتبع الإجراءات الآتية عند طلب صحف الحالة الجنائية:

-تقديم إثبات شخصية مصري ساري (جواز السفر بطاقة رقم قومي).

-صورة شخصية حديثة 4×6.

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