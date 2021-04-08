محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة الحدائق استعدادًا لاستقبال رمضان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، يرافقهما اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحدائق العامة المجانية بمدينة كفر الشيخ، وتابع أعمال التطوير، ووضع مقاعد ومظلات وألعاب بها، وإنارة المظلات والأشجار، لتعطي منظرًا جميلا للمترددين عليها، ولتكون متنفسًا لأهالي المحافظة، لاستقبال شهر رمضان المبارك وأعياد الربيع.وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه اللواء أشرف موافي، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام للمحافظة، برفع كفاءة الحدائق العامة وأمام وبجوار الديوان العام، وامتدادها حتى حديقة صنعاء ووضع برجولات والعاب استعدادا لشهر رمضان المبارك، وأعياد الربيع.وتابع اللواء أشرف موافي، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام للمحافظة، أعمال التطوير والتجميل، وإنشاء مظلات خشبية أمام حديقة صنعاء وإنارة الحدائق العامة الموجودة بالمنطقة وقص الأشجار، وتركيب كشافات ليد، حتى تظهر الحدائق بالشكل اللائق، لاستقبال أهالي المحافظة، لتكون متنفسًا للمواطنين في الهواء الطلق.