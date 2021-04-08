مي عبد الحكيم توّقع «اليوتيوبرز» بمعرض زايد للكتاب

احتفلت اليوتيوبر مي مجدي عبد الحكيم بتوقيع كتابها "اليوتيوبرز.. كيف تبدأ قناة وتحقق الربح منها؟"، الصادر عن العربي للنشر، في جناح الدار بمعرض الشيخ زايد للكتاب.يناقش الكتاب ظاهرة اليوتيوبرز وهم من يملكون قنوات على موقع اليوتيوب ويقدمون محتوى من خلالها بصرف النظر عن نوع المحتوى، وهذا التعريف أيضًا لا ينطبق على أي شخص هاوٍ يرفع فيديوهات متنوعة على حسابه على اليوتيوب بل مَن يصنع المحتوى بشكل منتظم. وجاءت أهمية هذا الكتاب من الاهتمام بكم المحتوى الموجود حاليًا على اليوتيوب، ولأن هناك الكثيرين الذين يقدمون محتوى للناس من خلاله لكنهم يعتمدون على رفع الفيديوهات بشكل عشوائي بدون طريقة احترافية وبدون خطة ممنهجة لسياسة القناة.يذكر أن المعرض، الذي تنظمه جمعية زايد للإبداع والتنمية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انطلقت فعالياته الخميس الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل الجاري، بمدخل مدينة زايد 2، يحفل بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال، والتي تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون، وذلك بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، مؤسسة بيت الحكمة، دار دّون، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية.