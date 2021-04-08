البابا تواضروس: هناك صراع بين القسوة والرحمة على الأرض

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه في هذا الصباح المبارك أيها الأحباء وفي الإنجيل اليوم هناك معجزة قام السيد المسيح في يوم سبت لامرأة منحنية لمدة ١٨عامًا، كانت متألمة.وأشار البابا خلال كلمته بقداس اليوبيل الذهبي لكاتدرائية الملاك ميخائيل بالإسكندرية قائلًا" يوجد نوعان من الناس نوع يحمل في قلبه حجر وأخر يحمل في قلبه رحمة."وتابع: "الذي يدقق في حياة المسيح على الأرض يجد أنه كان في معركة بين أصحاب القلوب الممتلئة بالقساوة وكيف يحولها السيد المسيح إلى قلوب تمتلئ بالرحمة. وكان صراع بين القساوة والرحمة".