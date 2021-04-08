انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لأمراض الأوردة بطب جامعة أسوان (صور)

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع العالمي لأمراض الأوردة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، وبحضور الدكتور عماد الدين حسين رئيس قسم الأوعية الدموية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية الفيدرالية الإفريقية لجراحة الأوعية الدموية والاوردة، والدكتور محمد إسماعيل رئيس القسم، والدكتور عصام الشريف والدكتورة حنان حامد رئيس قسم الأوعية الدموية بجامعة عين شمس.وأكد الدكتور أيمن عثمان، القائم بعمل رئيس الجامعة، على أهمية دور كلية الطب في الارتقاء بالمنظمة الطبية والبحثية بالجامعة ونقدم لها كل الدعم من إدارة الجامعة وكان للمنظومة البحثية بكلية الطب دور كبير في تحقيق المراكز العلمية والتصنيفات البحثية التي حققتها الجامعة عالميا.وأضاف الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس الجامعة أنه يهدف المؤتمر إلي التوعية الطبية لسلوكيات والعادات الخاطئة التي تسبب أمراض الاوردة الدموية وأن مثل هذه المؤتمرات العلمية والطبية تهدف إلي استقطاب السياحة العلاجية بمحافظة أسوان.وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب أنه تضم فعاليات اليوم العلمي وسائل توعوية بين المواطنين بأهمية وخطورة أمراض الأوردة وكيفية الوقاية منها بالإضافة إلى محاضرات مبسطه لشباب الأطباء الممارسين في مجال جراحة الأوعية الدموية وهيئة التمريض ومقدمي الخدمة الطبية والعلاجية.وذكر الدكتور عماد حسين رئيس الجمعية الفيدرالية الإفريقية لجراحة الأوعية الدموية الأوردة أن هذا المؤتمر انبثقت فكرة تنظيمية بجامعة أسوان من خلال الدعوة التي وجهت إلى مصر من منظمة الصحة العالمية على إقامة فعاليات علمية من خلال الاحتفال بالأسبوع العالمي لأمراض الأوردة في الفترة من 5-11 إبريل 2021.وتابع أنه قد تم توجيه الدعوة إلي مصر باعتبارها الدولة الرائدة في هذا المجال بالقارة الأفريقية والوطن العربى والدكتور عماد حسين رئيس الفيدرالية الإفريقية لجراحة الأوعية الدموية والأوردة ومؤسس جمعية مصر للعلوم والمشرف على قسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة أسوان.وأشار الدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم الأوعية الدموية بطب جامعة أسوان إلى أنه تأتي فاعليات المؤتمر في إطار معاناة الكثير من الأشخاص في الفئة العمرية من سن 18-70 عاما من أمراض الأوردة سواء الأوردة السطحية أو العميقة على هيئة قصور وردي مزمن بالساقين أو جلطات الأوردة العميقة مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المدى القريب أو البعيد ونسبة وانتشار هذا المرض في المجتمع يتراوح مابين نسبة 17 حتى 20 % وقد حرصت العديد من المجتمعات الطبية لأمراض وجراحة الأوعية الدموية على مستوى العالم على المشاركة في هذا الأسبوع العالمي.وبدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الوطني وكلمات المشاركين ورحب الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس الجامعة بالحضور وضيوف المؤتمر.وفي ختام الجلسة الافتتاحية قام الحضور بالتقاط الصور التذكارية.