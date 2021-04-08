«فوجئت به يمسك مواطن عفتى».. أقوال طفلة فى اتهام شاب بالتحرش بالزاوية الحمراء

استمعت نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار أحمد حسانين رئيس النيابة، لأقوال طفلة في اتهام شاب بمحاولة التحرش بها وهتك عرضها، قائلة إنها لا تعرف المتهم وفوجئت بأنه أمسك بها وحاول ملامسة مواطن عفتها وهتك عرضها، فصرخت وتمكنت من الهروب منه، ثم تم القبض عليه.كانت قد وصلت المجني عليها منذ قليل، لمقر النيابة بمحكمة الجلاء، للاستماع لأقوالها حول الواقعة.تعود تفاصيل الواقعة، عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء، بقيام الأهالي بالقبض على شاب حاول اغتصاب طفلة داخل عقار بدائرة القسم، وتبين أنه أثناء دخول طفلة 9 سنوات لأحدي العقارات تبعها المتهم وحاول التحرش بها واغتصابها، فتمكنت من الهروب منه.وكشفت التحريات أن الشاب حاول الهروب لكن الأهالي تمكنوا من القبض عليه وإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وتم اقتياده لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تظهر فيه طفلة عمرها حوالى 9 سنوات، ثم يقوم شاب فى العشرينيات من العمر بالتسلل وراءها، والدخول إلى العقار، وبعدها تخرج الطفلة مسرعة ويحاول المتهم الهروب، ولكن الأهالي يعترضون طريقه، ويتمكنون من ضبطه، وتم إبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الواقعة.تحفظ رجال المباحث على المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، واعترف بارتكابه الواقعة.