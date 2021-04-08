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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للمصريين بالكويت.. كيفية استخراج وثيقة اضطرارية للأطفال حديثي الولادة

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:53 م
حديثي الولادة
حديثي الولادة
وفاء علي
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ينشر "الدستور" المستندات اللازمة لاستخراج وثيقة اضطرارية للأطفال حديثي الولادة لوضع إقامة مؤقتة بالكويت، وذلك وفقا لما نشرته وزارة الخارجية عبر موقعها الرسمي وهي كالتالي:

أصل جواز سفر الأب (الساري) وصورته.

أصل جواز سفر الأم (الساري) وصورته.

أصل عقد الزواج وصورته.

صورة إيصال التقديم على جواز السفر المميكن للمولود.

(2) صورة شخصية للطفل 4×6 خلفية بيضاء.

استيفاء طلب إصدار وثيقة سفر.

لا يتم تحصيل رسوم لهذه المعاملة.

يتم تسليم الوثيقة بعد يومين عمل من تاريخ التقديم.

ويتم التصديق على الوثيقة بعد استلامها من وزارة الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، ثم التوجه بعد ذلك إلى إدارة شئون الإقامة التابع لها المواطن مقدم الطلب لوضع الإقامة المؤقتة.

يذكر أنه في حالة عدم ورود جواز السفر الجديد للمولود حتى اليوم الـ 55 من تاريخ ميلاد (مع مراعاة الأجازات والعطلات الرسمية) يرجى الحضور للقنصلية للتقديم والحصول على وثيقة اضطرارية لوضع إقامة مؤقتة للمولود لحين ورود الجواز، والمستندات المطلوبة لإصدار تلك الوثيقة.

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