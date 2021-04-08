مصر تنظم جولة ميدانية للسفراء الأوروبيين وكندا في العاصمة الإدارية

نظمت وزارة الخارجية جولة ميدانية لسفراء الدول الأوروبية وكندا بالعاصمة الإدارية الجديدة.يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الخارجية للاطلاع السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة على عملية التحديث الشاملة والانجازات الكبيرة التي حققتها مصر في السنوات الست الأخيرة.وشملت الجولة اطلاع السفراء على ما تم إنجازه من أعمال إنشائية ضخمة في العاصمة وما تم الانتهاء منه من أعمال تمهيدا لانتقال الحكومة بوزاراتها المختلفة إلى هناك.وتضمنت الجولة زيارات إلى مدينة الثقافة والفنون وحي الأعمال والأبراج الإدارية بما فيها أعلى برج في القارة الافريقية، فضلا عن حي الوزارات بما في ذلك جولة في رئاسة مجلس الوزراء وحي البنوك وفندق الماسة وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم.واستمع السفراء الأوروبيون إلى شرح مفصل من كبار مسئولي شركة العاصمة الإدارية حول المخطط العام للمشروع والمرافق والخدمات الملحقة به ومراحل تطوره، بالإضافة إلى شرح مطول حول حي السفارات والتسهيلات والقواعد والإجراءات الخاصة بانتقال السفارات إلى العاصمة الجديدة.وابدي السفراء تقديرهم الكبير لحجم وسرعة ما تم إنجازه في هذا المشروع الضخم والتطور الذي يشهده يوما بعد يوم وفي فترات وجيزة.وتم ترتيب الجولة بالتنسيق بين وزارة الخارجية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة وصندوق تحيا مصر وفندق الماسة، وسوف تشهد المرحلة القادمة تنظيم جولات ميدانية مماثلة لسفراء باقي المجموعات الجغرافية المعتمدة في مصر.