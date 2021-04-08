هبة هجرس: مصر قدمت نموذجًا رائدًا لدعم ذوي الإعاقة فى مواجهة كورونا

أكدت الخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومى للمرأة والقومى للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مصر قدمت نموذجًا عربيًا رائدًا فى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.وأوضحت هجرس، أن جهود مصر فى هذا الشأن بدأت منذ ظهور هذا الوباء عالميا مع بداية عام 2020، وتنوعت هذه الجهود ما بين منح الاشخاص ذوى الإعاقة ومن يعولهم أجازات استثنائية من أعمالهم طوال فترة انتشار الفيروس والاعتماد على الوسائل البديلة في أداء وظائفهم وتقديم المجتمع المدنى لخدمات التوعية والدعم لهم وكذلك تقديم المجلس القومى المصري للمرأة أول دليل من نوعه لكيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقات المختلفة داخل أماكن تلقي الرعاية الطبية في حال الإصابة بالفيروس وطرق التعامل مع كل اعاقة منفصلة.جاء ذلك في المحاضرة التي ألقتها الدكتورة هبة هجرس بعنوان "إدارة الأزمات والأشخاص ذوي الإعاقة" في الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد العربي للمكفوفين أخيرًا عبر برنامج" الزووم "بهدف بناء قدرات كوادر منظمات المجتمع المدنى العربية العاملة فى مجال دعم الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية وشارك فيها ممثلين لمنظمات مجتمع مدنى من معظم الدول العربية وحاضر فيها نخبة من الخبراء العرب فى مجالات الإعاقة المختلفة.وأضافت هجرس، أن المجتمع المدنى وفى القلب منه جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة يلعب دورا رئيسيا في دعم هذه الشريحة فى وقت الأزمات، وأن الاشخاص ذوي العاقة فى البلدان العربية التى شهدت اضطرابات سياسية واجهوا مخاطر متعددة منها تعرضهم للخطر فى حال مشاركتهم فى الفعاليات السياسية وخصوصا النزول للشوارع وهو ما دفع منظمات المجتمع المدنى لتنظيم نزولهم والعمل على حمايتهم والسعى لتحقيق مطالبهم.وتابعت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، أنه بمجرد انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدلاته فى مصر فى مارس 2020 تحركت منظمات المجتمع المدنى لدعم الشرائح التى تخدمها من الأشخاص ذوي الإعاقة وكونى نائبة انذاك عن الأشخاص ذوي الاعاقة في البرلمان طالبت رئيس الوزراء بضم كل فئات الاشخاص ذوى الاعاقة والامهات لأشخاص ذوى اعاقة للشرائح المستثناة من الحضور لإمكان عملها وفى اقل من 24 ساعة جاءت الاستجابة بصدور القرار بشكل فعلى، كذلك ولان الاشخاص ذوى الاعاقة لا يمكن لهم ان لا يعتمدوا على من حولهم فى حياتهم اليومية وهو ما يعنى فرص اكبر للتعرض للأصابة بالفيروس فقد اصدرنا داخل المجلس القومى للمرأة اول دليل من نوعه لطرق التعامل مع الاشخاص ذوى الاعاقة فى حال الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا كذلك اليات وطرق التوعية الاجدى لكل إعاقة.