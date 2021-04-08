الكويت تعدل موعد الحظر الجزئي اليوم

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، عن تعديل موعد الحظر الجزئي من السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا بدءا من اليوم، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وكانت قد أعلنت الحكومة الكويتية، مارس الماضي، فرض حظر تجول جزئي يستمر إلى 8 أبريل الجاري.وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الناطق باسم الحكومة طارق المرزم، سيسري تطبيق الحظر الجزئي بداية من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامس صباحًا.وقال المرزم، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع استثنائي للحكومة، إن مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات لفرض حظر التجول في البلاد.وسمحت الحكومة الكويتية بأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيًا على الأقدام والسماح للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق بمزاولة نشاطها عبر خدمات التوصيل فقط.