بالأسماء.. إصابة 3 في تصادم سيارتين أسفل كوبري المستقبل بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أسفل كوبوي المستقبل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بمحافظة الاسماعيلية.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم تسيير حركة السيارات.من جهته، تلقي اللواء ياسر نشات، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد إصابة كلا من محمود عمرو زكريا 12 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج، سيدة محمود عبد السميع، 55 عاما، جرح بالجبهة، أحمد محمد محمد، 28 عاما، اشتباه كسر الفقرات العنقية، في حادث تصادم سيارتين بطريق المستقبل اسفل كوبري المستقبل.تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، واخطرت النيابة العامة، للوقوف على أسباب وقوع الحادث.