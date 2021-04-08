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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية: استراتيجية عربية وآلية للحصول على لقاحات كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:49 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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أكدت جامعة الدول العربية أنها بصدد إعداد استراتيجية عربية وآلية تنفيذها للحصول على لقاحات كورونا المستجد" كوفيد 19" لتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (22) الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته خلال شهر مارس 2021.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في بيان صادر عن جامعة الدول العربية اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي -7 أبريل من كل عام-، إن جائحة "كوفيد 19" بينت أن بعض الفئات يمكنها الحصول على الخدمات الصحية، في حين لا تستطيع فئات أخرى الحصول عليها، وقد أثرت الجائحة على المجتمعات التي تعاني من الضعف وتأثرت بشدة من التدابير المتخذة لاحتواء جائحة "كوفيد 19"، وخاصة بعض المجتمعات العربية.

وأضافت أبوغزالة، أن ذلك دعا مجلس وزراء الصحة العرب في دورته (54) التي انعقدت بتاريخ 15 مارس 2021، أن يتخذ قرارا بشأن تداعيات جائحة "كوفيد 19" على المنطقة العربية في المجال الصحي، والذي نصت فقرته الثالثة على "تقديم الدعم لحماية النظم الصحية في الدول العربية المتأثرة بالجائحة وغيرها من الأزمات الطارئة، بالامكانيات الطبية والمادية اللازمة ومساعدتها على توفير احتياجاتها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن العالم يحتفل هذا العام بيوم الصحة العالمي، والذي يصادف 7 أبريل من كل عام، تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة" بهدف أن يتمكن الجميع من الحصول على خدمات صحية جيدة وبأقل تكلفة.

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