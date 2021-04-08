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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الإفريقى يلغى خطط شراء لقاحات من الهند ويتحول إلى «جونسون أند جونسون»

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:49 م
جونسون أند جونسون
جونسون أند جونسون
وكالات
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قال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن الاتحاد الأفريقي ألغى خطط الحصول على لقاحات الوقاية من مرض كوفيد-19 من معهد سيروم الهندي ويبحث حاليا عن خيارات مع شركة جونسون اند جونسون.

وقال جون نكينجاسونج للصحفيين إن المعهد سيظل يزود أفريقيا بلقاح أسترا زينيكا عبر برنامج كوفاكس لكن الاتحاد سيسعى للحصول على إمدادات إضافية من جونسون اند جونسون.

يأتي البيان غداة إعلان جهات تنظيمية أوروبية وبريطانية اكتشاف صلات محتملة بين لقاح أسترا زينيكا وتقارير عن حالات تجلط دموي بالمخ نادرة للغاية لكنها أكدت على أهميته في حماية الناس.

وقال نكينجاسونج إن الاكتشاف الأخير ليس له علاقة بقرار الاتحاد موضحا أن الاتحاد المؤلف من 55 بلدا حول جهوده إلى جونسون اند جونسون في إطار اتفاق وقع الأسبوع الماضي للحصول على ما يصل إلى 400 مليون جرعة بدءا من الربع الثالث من العام الجاري.

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